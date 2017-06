Halle Berry de nouveau enceinte à 50 ans ? Les rondeurs qui font jaser

à bientôt 51 ans, Halle Berry serait-elle enceinte de son troisième enfant ? Déjà mère de Nahla (9 ans, née de sa relation avec Gabriel Aubry) et Maceo (3 ans, dont le père est Olivier Martinez), l'actrice s'est affichée avec un petit ventre rebondi lors de la soirée Chrysalis Butterfly Ball, organisée samedi 3 juin à Los Angeles.

Vêtue d'une robe argentée de la styliste Gosia Baczynska, la star américaine a créé la sensation en prenant la pose devant les photographes, révélant une silhouette pulpeuse qui laissait planer le doute sur une éventuelle nouvelle grossesse. Mine réjouie, celle qui s'extasiait encore récemment de ne plus avoir de petit ami a d'autant plus semé le doute lorsqu'elle a joint ses deux mains sur son ventre, poussant certains médias à annoncer sans l'ombre d'un petit doute qu'elle attendait bel et bien un heureux événement.

Alerté par ce buzz, le porte-parole de la bombe hollywoodienne a rapidement démenti les rumeurs de grossesse. "Halle n'est pas enceinte, c'est complètement faux", a-t-on déclaré dans un communiqué transmis à la presse, et notamment au site TMZ. Lundi 5 juin, la principale concernée s'est également saisie de son compte Instagram pour réagir à cet emballement médiatique, prétextant un gros appétit. "Est-ce qu'une fille n'a pas le droit de manger un steak et des frites ??", a-t-elle écrit avec humour. Le mystère est levé...