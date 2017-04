Halle Berry gaga, partage une photo rare de Macéo, le fils d'Olivier Martinez

La dernière fois que la sublime Halle Berry, 50 ans, a publié quelque chose sur un de ses enfants, c'était en décembre 2016. Macéo, encore lui, prenait la pose, extatique devant un superbe coucher de soleil. Et là encore, la photo était prise de son dos, afin de cacher son visage. En interview, la maman célibataire s'était expliquée sur son choix. "Pourquoi cachez-vous leur visage ? Ce sont des enfants magnifiques, alors pourquoi ne pas les montrer", avait interpellé un fan sur le réseau social.

"Laissez-moi être claire : je n'ai pas du tout honte de mes enfants. J'essaie de trouver des moyens créatifs de les intégrer sur ma page car ils constituent la plus grande partie de ma vie, mais je travaille aussi très dur pour que leur identité reste la plus privée possible car ce ne sont que des enfants. J'ai la conviction, et je ne critique pas ceux qui ont un avis différent, que c'est mon travail de mère de protéger leur intimité du mieux que je peux. Lorsqu'ils seront grands et qu'ils seront en âge de partager leur image sur internet, ce sera à eux de faire ce choix, pas à moi. Vous me comprenez ? Passez une bonne journée", avait-elle répondu, tout en élégance et en justesse.