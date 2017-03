Hannah Simone (New Girl) : Sosie de Kim Kardashian ?

Par le passé, Kim Kardashian s'est souvent plaint du comportement des photographes à son égard. Une autre célébrité, confondue par erreur avec la superstar de télé-réalité, en a fait la triste expérience. L'actrice Hannah Simone raconte cette effrayante première confrontation...

C'est dans les studios de TheWrap que Hannah Simone a réveillé ce drôle de souvenir. L'actrice de 36 ans et star de la série New Girl (avec Zooey Deschanel) s'y est prêtée à une interview pour la promo de l'émission de télé-réalité "Kicking and Screaming", diffusée sur FOX et dont elle est la présentatrice. À propos de Kim Kardashian, Hannah révèle : "Je me souviens quand j'ai emmenagé à Los Angeles [en provenance de Toronto] il y a 8 ou 9 ans, je sortais d'un restaurant, coiffée d'une frange et d'une queue de cheval, et Kim venait juste de se faire une frange."

"Je n'étais dans aucune émission, rien, poursuit-elle. Et soudainement, ce troupeau de paparazzi m'a pris en chasse en pleine rue en criant 'Kim !'. Je ne savais pas ce qui se passait, ni qui était Kim. Un ami a fini par me dire, en hurlant 'Ils te prennent pour Kim Kardashian !'. J'ai pensé, 'C'est quoi ce bordel ?'". Hannah et Kim partagent un point commun : les deux femmes sont nées en 1980, Hannah Simone au mois d'août et Kim Kardashian en octobre.

Aujourd'hui, ni Hannah Simone ni Kim Kardashian ne possèdent de franges.

