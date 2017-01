Hanne Gaby Odiele, née hermaphrodite : Le top model se confesse

"Mon héroïne", écrit John Swiatek en légende d'une photo d'Hanne Gaby Odiele publiée sur Instagram. John salue ainsi le courage de son épouse, qui a informé la planète Mode de son hermaphrodisme. La jeune femme belge s'est avouée intersexuelle dans une vidéo mise en ligne sur YouTube par l'organisation interACT: Advocates for Intersex Youth.

"Je suis née avec l'AIS [syndrome d'insensibilité aux androgènes, NDLR]. Comme la majorité des enfants hermaphrodites, j'ai subi des opérations irréversibles, non consenties et inutiles. Ces interventions ont fait plus de mal que de bien", affirme Hanny Gaby Odiele dans le clip d'une minute. Né garçon, sans ovaires ni utérus, mais résistant aux hormones masculines, le top model s'est fait retirer, à 10 ans, ses testicules internes. Elle a subi une nouvelle opération réparatrice au vagin à 18 ans.

"M'exprimer est important pour moi, ces opérations de chirurgie durent depuis trop longtemps et je désire qu'elles cessent immédiatement... Je veux qu'aucun enfant ne souffre comme j'ai souffert", ajoute Hanne Gaby Odiele. Elle devient ainsi l'ambassadrice de l'acceptation de l'hermaphrodisme et bénéficie du soutien infaillible de son entourage, dont fait partie le créateur Alexander Wang.