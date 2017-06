Hans Zimmer : 5 bonnes raisons d'aller voir le roi des musiques de films

Dimanche 11 juin, Hans Zimmer et ses musiciens/choristes/chanteurs investiront l'AccorHotels Arena le temps d'une soirée qui promet d'être exceptionnelle. Le célèbre compositeur de musiques de films y jouera ses plus fameux morceaux. Un véritable show unique à ne pas manquer, et on vous explique pourquoi.

Il a composé les plus grandes musiques de film

À l'instar de John Williams ou Ennio Morricone, Hans Zimmer est l'un des plus grands compositeurs de bandes-originales que le 7e art ait connu. À 59 ans, ce natif de Francfort s'est révélé à la fin des années 1980 en signant la musique du film culte Rain Man. Dès lors, plus rien ne lui résiste, de Miss Daisy et son chauffeur à Thelma & Louise en passant par True Romance en passant par Le Roi Lion et La Ligne Rouge. Dans les années 2000, il prend encore plus d'envergure en signant les thèmes de blockbusters tels que Pirates des Caraïbes, Da Vinci Code, la trilogie The Dark Knight, Le Roi Arthur ou encore Inception et Interstellar. Rien que ça.

Hans Zimmer est un génie sans égal

Acclamé et jalousé en même temps, Hans Zimmer a une patte particulière, reconnaissable. L'artiste aime la grandiloquence et n'hésite pas à offrir de nombreux climax dans ses morceaux, s'avouant capable de musiques dramatiques bouleversantes (Le Roi Lion, Pearl Harbor) comme plus sombres (The Dark Knight) et mystérieuses (Interstellar). On lui reproche souvent l'usage excessif de grosses percussions lourdes, l'une de ses marques de fabrique. Reste un talent fou à créer des musiques absolument bluffantes et connues de tous. Un constat assez ahurissant pour un musicien qui n'a jamais acquis le solfège et a appris la musique de manière autodidacte.