Hapsatou Sy : Après le bébé avec Vincent Cerutti, le mariage ? Sa réponse !

En septembre dernier, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille prénommée Abbie qui a bouleversé leur quotidien. "Nuits courtes, très courtes, on est au taquet en permanence pour notre bébé, le corps fatigué, la perte de confiance en soi parfois, avant de se rassurer et de se dire qu'on est quand même des wonderwomen ! J'ai la chance d'avoir un compagnon aimant très impliqué dans son rôle de papa, mais je sais que ce n'est pas le cas pour toutes. Alors je tire mon chapeau à celles qui affrontent tout cela, seules !", écrivait notamment l'ex-chroniqueuse du Grand 8 - qui sortira le 5 avril prochain son livre Partie de rien (éditions Dunod) - sur son site début janvier.

Les tourtereaux n'ont en revanche pas scellé leur union. Néanmoins, cela ne devrait tarder si l'on en croit les confidences d'Hapsatou Sy à nos confrères de Closer : "J'ai trouvé l'homme de ma vie et j'ai une magnifique petite fille avec lui. Je pense qu'il n'y a pas plus beau mariage que ça. (Rires.) Et de toute façon, on envisage de se dire oui. Notre couple a surpris, mais c'est la différence qui en fait la richesse. Vincent sait ce qu'il veut, c'est un vrai perfectionniste. C'est ce que je cherchais : j'ai besoin d'admirer mon homme !"

Et de préciser qu'entre l'animateur de Chérie FM et elle, "c'est fusionnel" depuis le premier jour : "Notre premier déjeuner a duré cinq heures, et on ne s'est plus quitté... Lui qui n'avait jamais voulu d'enfants en a désiré tout de suite. Alors quand c'est arrivé, c'est arrivé. C'est ce qui fait la beauté de notre histoire : tout est spontané."

Un véritable conte de fées !