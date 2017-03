Hapsatou Sy égratigne Audrey Pulvar : "Elle a pas été odieuse avec moi, mais..."

Avez-vous déjà remarqué qu'Hapsatou Sy et Audrey Pulvar ne posaient jamais à côté l'une de l'autre à l'époque du Grand 8 ? L'aveu de tensions ? Sans aucun doute...

Lancée dans la promotion de son livre Partie de rien publié aux éditions Dunod le 5 avril prochain, Hapsatou Sy enchaîne les interviews. Dans celle accordée cette semaine au magazine Closer, l'entrepreneuse, chroniqueuse et jeune maman qui fêtera dans quelques jours son 36e anniversaire évoque une expérience qui a marqué sa carrière : sa participation au Grand 8. Malgré l'arrêt de l'émission l'année dernière, Hapsatou Sy se souvient avec tendresse de toutes ses ex-collègues, enfin presque. Si elle qualifie Laurence Ferrari de "grande soeur", Elisabeth Bost de "vraie amie, tellement différente de ce que certains peuvent penser", Roselyne Bachelot de "petite maman" et Aida Touihri de "belle âme", elle n'a pas d'aussi jolis mots pour Audrey Pulvar. Hapsatou Sy ne le cache pas, elle n'était pas sur la même longueur d'ondes que l'ex-compagne d'Arnaud Montebourg. "Elle n'a pas été odieuse avec moi, mais il y a des choses que je n'aime pas trop....", lâche-t-elle sans oser aller plus loin et ressortir les vieux dossiers.

Hapsatou Sy est bien plus bavarde lorsqu'il s'agit de se confier sur celui qui la rend heureuse, l'homme de sa vie Vincent Cerutti. Comme elle l'a précédemment indiqué, les jeunes parents de la petite Abbie pensent au mariage. "On envisage de se dire oui. Notre couple a surpris, mai c'est la différence qui en fait la richesse. Vincent sait ce qu'il veut, c'est un vrai perfectionniste. C'est ce que je cherchais, j'ai besoin d'admirer mon homme !", confie-t-elle tendrement à Closer.

Avant de croiser la route de la belle Hapsatou Sy, Vincent Cerruti ne voulait pas fonder une famille, leur magnifique rencontre a bouleversé tous ses projets d'avenir. "Notre premier déjeuner a duré cinq heures, et on ne s'est plus quitté... Lui qui n'avait jamais voulu d'enfants en a désiré", raconte la pétillante trentenaire qui voit en lui le "papa idéal" : "Tout est inné chez lui. Il a une complicité magnifique avec ma fille qui me rend encore plus amoureuse."

Comblée par cette incroyable fusion, Hapsatou Sy envisage aussi de travailler avec lui. "Je ne voulais plus bosser avec mon homme, pour ne pas finir par parler boulot tout le temps. Mais là, on arrive à faire la différence, car on a au milieu de nous ce petit bonheur qui nous recentre", s'enthousiasme l'animatrice qui dit avoir eu des propositions télé mais ne pas vouloir se presser.

L'intégralité de l'interview d'Hapsatou Sy est à retrouver dans Closer en kiosques le 31 mars 2017.