Harry Potter : Deux nouveaux livres vont bientôt sortir !

Un an à peine après la sortie d'Harry Potter et l'Enfant maudit – une pièce qui se déroule 19 ans après l'action des Reliques de la Mort –, J.K. Rowling frappe à nouveau. La romancière va sortir coup sur coup deux livres liés à l'univers Harry Potter.

C'est sa maison d'édition, Bloomsbury, qui a officialisé la sortie en octobre des deux nouveaux ouvrages en question : Harry Potter: A History of Magic, The Book of Exhibition et Harry Potter, A Journey Through a History of Magic. Une double publication qui coïncide avec la tenue d'une exposition à la British Library de Londres, A History of Magic (qui débutera en octobre pour se prolonger jusqu'en février 2018), et dans un deuxième temps à l'anniversaire des 20 ans de L'Ecole des Sorciers (le premier roman de la saga).

À l'instar des Animaux Fantastiques – qui a donné lieu à une adaptation au cinéma -, Harry Potter: A History of Magic, The Book of Exhibition permettra d'apprendre les cours enseignés aux apprentis sorciers à Poudlard. Le second livre, Harry Potter, A Journey Through a History of Magic, contera différentes anecdotes sur le monde d'Harry, un peu comme Rowling le fait sur le site Pottermore. Il y sera notamment question de magie ancienne, d'alchimie... et de licornes.