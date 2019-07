Harry Roselmack, fier de ses enfants : pourquoi son fils Leroy l'a beaucoup ému

Harry Roselmack est fier de ses enfants.

Interrogé par nos confrères de Voici, l'ex-présentateur du journal de 20h de TF1 est brièvement revenu sur ses 20 ans de mariage avec Chrislaine, une union qui "l'élève", mais il a surtout évoqué ses enfants Omaya (12 ans), Yanaël (11 ans) et Leroy (9 ans).

Il a commenté : "Ce qui m'impressionne, c'est qu'à leur âge, ils sont attentifs aux autres. Les professeurs nous disent qu'Omaya et Yanaël prennent soin de leurs camarades en difficulté. Et j'ai été très ému quand Leroy m'a présenté son meilleur ami qui avait un handicap. Ils ont un grand coeur et pour moi, c'est essentiel." Et de poursuivre sur l'adolescence qui pointe le bout de son nez : "Moi, j'étais un enfant plutôt sage, mais bon, s'il y a des crises, on verra... On n'a pas le choix, c'est un passage obligé. Pour moi, les enfants, c'est la vie, donc il faut tout accueillir de la façon la plus naturelle possible."

Pour rappel, côté professionnel, Harry Roselmack promeut actuellement la sortie en DVD de son film Fractures. Un film dont il est le scénariste et réalisateur, dans lequel il joue... ainsi que sa femme. Le journaliste de 46 ans a également écrit treize des dix-huit titres présents sur la bande originale du film intitulée Destination Love qui est également disponible. "J'aime créer. Du moment qu'on en a l'envie et les moyens, pourquoi s'en priver ? Au départ, j'avais écrit une histoire sans intention de la tourner moi-même, mais, au final, j'en avais une vision si précise et le sujet était tellement touchy [l'identité nationale et la radicalisation, NDLR], que j'ai préféré prendre le risque de tout assumer de bout en bout", a-t-il expliqué.