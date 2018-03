Harry Styles bisexuel ? Ses propos sur scène sèment le doute...

Harry Styles, porte-parole de la communauté LGBT ou... plus que ça ? Alors qu'il est en tournée mondiale, l'ex-membre des One Direction a fait escale à Paris où il a chanté deux titres inédits, dont Medecine. Les paroles de cette chanson ont intrigué les fans...

Dans ce titre, Harry Styles déclare : "Les garçons et les filles sont là. Je fricote avec eux et ça me va. J'atterris, j'ai compris que j'aime plutôt ça. Et dans mon sommeil, je rêverais du goût que tu avais." Des paroles explicites qui laissent penser que le chanteur britannique de seulement 24 ans serait bisexuel. Il faut dire que sa sexualité est depuis des années un sujet de discussion chez les fans, qui avaient même qualifié de "bromance" sa relation avec son partenaire des 1D Louis Tomlinson, les rebaptisant "Larry Stylinson" !

Harry Styles, qui a fricoté avec la chanteuse Taylor Swift et le mannequin Kendall Jenner, entretient lui-même un certain flou puisque, dans les pages de The Sun, il avait déclaré : "Tout le monde devrait simplement être ce qu'ils veulent être." En revanche, dans GQ en 2013, au début de sa carrière, il disait : "Bisexuel ? Moi ? Je ne pense pas. Je suis presque certain que non."

Quoi qu'il en soit, l'interprète de Sign of the Times est un fervent défenseur des droits LGBT et il n'hésite pas à l'afficher. Lors d'un concert à San Francisco, il avait d'ailleurs fièrement levé un drapeau arc-en-ciel devant ses milliers de spectateurs pour prôner la tolérance.

Thomas Montet