Harry Styles, célibataire : La blogueuse le quitte pour retrouver son ex !

Si on affirmait que le printemps était une saison qui souriait à Harry Styles, l'été débute à peine que le jeune homme essuie déjà une rupture. D'après les informations exclusives du quotidien britannique The Sun, entre le chanteur et Tess Ward c'est bel et bien terminé.

Après seulement quelques semaines de passion, la belle d'Harry a préféré s'entourer des bras d'un autre. Mais pas de n'importe qui : son ex. "Tess a réalisé qu'elle avait toujours des sentiments pour son ex après avoir rompu avec lui pour pouvoir sortir avec Harry", révèle une source à nos confrères. La blogueuse food, qui recevait des menaces depuis le début de sa relation avec le chanteur, aurait passé le week-end aux côtés de son petit ami, un businessman anglais dont on ne connaît pas l'identité pour le moment. "Elle s'est excusée de l'avoir largué pour pouvoir vivre une aventure romantique avec le chanteur", précise-t-on également.

La distance serait aussi en cause dans cette rupture : "Cela fait plusieurs semaines qu'Harry et Tess ne se sont pas vus. Ils sont toujours en train de voyager à travers le monde."

La starlette des réseaux sociaux a fait son choix, désormais elle devra regagner la confiance de son actuel petit ami, d'après les dires de cette source : "Cela prendra du temps avant que l'ex-copain, redevenu l'actuel petit ami de Tess, lui refasse confiance." Et ce, même s'ils roucoulent de nouveau ensemble dans les rues de Londres : "Ils se sont vus dès qu'elle est arrivée à Londres. Ils sont inséparables depuis son retour", souligne le même informateur. Quant à Harry Styles, les prétendantes ne manquent pas...