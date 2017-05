Harry Styles : Sa nouvelle chérie harcelée et violemment insultée par ses fans

Dur dur d'être la petite amie d'un célèbre artiste... Tess Ward, la nouvelle chérie d'Harry Styles, en sait quelque chose.

En couple avec le beau gosse du groupe One Direction depuis quelques semaines, cette belle Anglaise de 27 ans a soudainement été projetée sous la lumière des projecteurs lorsque le tabloïd The Sun a révélé leur romance au grand jour, début mai. Blogueuse, journaliste gastronomique et chef cuisinier, la jeune femme a suscité ces derniers jours la vive curiosité des nombreuses admiratrices du chanteur de 23 ans. Certaines sont même visiblement allées un peu trop loin...

S'exprimant pour la première fois auprès du journal The Times, Tess Ward a révélé qu'elle était la cible de messages haineux et qu'elle était régulièrement harcelée sur les réseaux sociaux, ce qui l'avait poussée à désactiver plusieurs de ses comptes. Aujourd'hui, seul son profil sur Instagram (où elle est désormais suivie par plus de 135 000 personnes) est toujours en ligne. "En ce moment, j'y reçois beaucoup de messages directs, mais j'ai respectueusement choisi de ne pas y répondre, parce qu'ils sont tous... intéressants. Je veux un break !", a-t-elle déclaré.

Décrivant les messages comme "très bizarres", Tess Ward a expliqué qu'elle n'était pas préparée à ce déferlement de haine. "Je ne suis pas le genre de personne intéressée par la célébrité et quand on se retrouve propulsé dans un environnement qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas contrôler et dont on ne veut pas, c'est horrible", a-t-elle poursuivi. Questionnée sur sa relation avec l'interprète de Sign of the Times, la jeune femme a préféré couper court, refusant de commenter sa vie privée. "Je n'ai littéralement rien à dire à ce sujet", a-t-elle tranché.

Ces dernières semaines, Harry Styles et Tess Ward (qui se sont rencontrés par l'intermédiaire du styliste de l'artiste britannique) ont été repérés à de nombreuses reprises à Londres. Récemment, la girlfriend de l'ex de Kendall Jenner s'est affichée à un événement portant l'une des chemises du chanteur. Selon l'entourage du jeune homme, il serait très "épris" de sa nouvelle compagne. "À la minute où Harry a rencontré Tess, il y a eu une étincelle. Leur amour de la mode et de la gastronomie les a d'abord rapprochés, puis les choses sont rapidement devenues romantiques. (...) Cela semble bien différent des précédentes relations d'Harry, il ne veut pas prendre le risque de tout gâcher", avait-on déclaré à The Sun.