Harry Styles recasé : Le chanteur a une nouvelle chérie et elle est sublime !

Et alors que le porte-parole d'Harry Styles a refusé de commenter sa vie privée, confirmant à demi-mot la romance de son client (qui ne dit mot consent !), The Sun a diffusé les premiers clichés du couple, capturé le week-end du 7 mai. On y voit le jeune homme au volant de sa voiture, tandis que sa petite amie est à ses côtés sur le siège passager. "Ils ont eu plusieurs rencards lorsqu'Harry était à Londres et il a déjà commencé à la présenter à ses proches amis", a-t-on ajouté.

Le mois dernier, lors d'un entretien radio accordé à la BBC, l'ex de Kendall Jenner et Taylor Swift avait admis qu'il était volontairement resté célibataire pendant un petit moment. "Ça fait longtemps que je suis célibataire. Je suis parti très loin pour tourner le film [Dunkerque, sortie prévue en juillet 2017, NDLR] et enregistrer l'album, donc ça remonte", avait-il alors confié.

Une chose est sûre, le jeune couple devra multiplier les allers-retours entre Londres (où mademoiselle est basée) et New York s'il tient à faire fonctionner sa relation. Comme l'a révélé le site The Real Deal, Harry Styles a en effet déboursé 8,7 millions de dollars pour acquérir une nouvelle propriété située dans un mythique immeuble de Greenwich Village, le 443 Greenwich Street. Preuve ultime qu'il compte donc bien garder un pied presque permanent dans la Grosse Pomme. L'achat ne date toutefois pas d'hier puisque l'accord a été conclu dans le plus grand secret l'année dernière. Harry Styles a notamment pour voisins Justin Timberlake, Ryan Reynolds, Blake Lively et Jennifer Lawrence. Du beau monde dans un lieu idéal...