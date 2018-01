Harry Styles en couple avec une Française ? Son ultime preuve d'amour

Convoité par ses admiratrices et toujours aussi discret sur sa vie privée, Harry Styles n'aurait d'yeux que pour celle qui partage sa vie depuis quelques mois, la Française Camille Rowe. Égérie de la maison Etam Lingerie et actrice débutante qui s'est notamment fait remarquer l'an dernier avec succès au côté de Guillaume Canet dans Rock'n'Roll, le top de 27 ans fréquente le chanteur de 23 ans depuis l'été dernier d'après les propos rapportés en septembre dernier par The Sun.

Elle est arrivée au bon moment dans sa vie

Cette semaine, le tabloïd anglais s'est de nouveau penché sur la relation des supposés tourtereaux, qui partagent leur temps libre entre les États-Unis et l'Angleterre. D'après le journaliste Dan Wootton, l'interprète de Sign of the Times est toujours aussi épris de sa belle. Preuve que leur relation est sérieuse, il l'aurait d'ailleurs officiellement présentée à sa famille. "Camille s'est liée avec sa soeur Gemma et sa meilleure amie Lou Teesdale, ce qui est très important aux yeux d'Harry", a-t-on confirmé.

Autre élément, le duo aurait passé le Nouvel An ensemble à Los Angeles. L'informateur, dont l'identité reste secrète, affirme également que "Camille est arrivée au bon moment dans la vie d'Harry". Très accaparé par sa carrière solo, le jeune Britannique a longtemps été contraint de mettre sa vie amoureuse entre parenthèses, lui qui enchaînait autrefois les petites histoires. "Il s'est beaucoup amusé mais il semble heureux avec elle. Ils s'entendent très bien. Elle est cool et relax puis elle le soutient vraiment dans sa carrière. Leur relation est encore très décontractée, ils n'en sont clairement pas au stade où ils se voient tous les jours", a-t-on conclu.