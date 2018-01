Helen Mirren et Liam Neeson racontent leur histoire d'amour trente ans après

Vendredi 19 janvier 2018, l'animateur britannique Graham Norton recevra dans son célèbre talk show les acteurs Helen Mirren, Liam Neeson et Jamie Dornan ainsi que la popstar norvégienne Sigrid. Un extrait de l'émission, enregistrée jeudi et diffusée par la chaîne BBC One, nous montrent Helen et Liam en train de se souvenir de leur histoire d'amour passionnée au début des années 1980...

Oui, ils se sont aimés et, de leur propre aveu trente ans après, avec passion. Helen Mirren (72 ans) et Liam Neeson (65 ans) ont évoqué leur histoire d'amour alors qu'ils étaient tous les deux invités du Graham Norton Show, diffusé ce vendredi soir. Ils se sont rencontrés en 1980 sur le tournage d'Excalibur de John Boorman, sorti au printemps 1981. Helen, 35 ans à l'époque, interprétait la fée Morgane, et Liam, 28 ans, était Gauvain, l'un des chevaliers de la table ronde. C'était l'un des tout premiers films de l'acteur irlandais tandis que sa consoeur avait déjà derrière elle une solide carrière au théâtre et sur grand écran.

Ensorcelé

Dans cet extrait de l'émission, Liam Neeson explique avoir été complètement enchanté par l'actrice et être tombé amoureux d'elle au premier regard. "Avant de la rencontrer et de travailler avec elle, j'avais lu quelque part que si un gars lui plaisait, elle se mettait à imiter sa démarche derrière son dos. Et, un jour, je me suis retourné et elle était derrière moi en train de le faire." Et l'acteur de poursuivre son récit : "Je me souviens être allé sur le plateau avec Ciarán Hinds [vu récemment dans Justice League, NDLR] et Helen a marché dans notre direction dans son costume de la fée Morgane et on a tous les deux pensé : 'Oh, merde !' J'étais ensorcelé." Visiblement les deux acteurs avaient tous les deux craqué pour Helen Mirren, ce qu'elle n'apprend qu'aujourd'hui : "Je ne savais pas. Tu ne m'avais jamais raconté ça", s'amuse-t-elle.

Helen Mirren et Liam Neeson se sont ensuite mis en couple et cela a duré quelques années. "Ce n'était juste comme ça, précise l'actrice. Nous avons vécu ensemble pendant quatre ans. C'était une histoire très sérieuse. Quelle chance j'ai eue." Des années plus tard, en 1993, Liam Neeson rencontrait Natasha Richardson, la mère de ses deux fils : Michael (22 ans) et Daniel (21 ans). Ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de l'actrice en 2009 dans un accident de ski. De son côté, Helen Mirren est l'épouse depuis vingt ans du réalisateur Taylor Hackeford.

Le 24 janvier, Liam Neeson sera à l'affiche du film d'action The Passenger. Helen Mirren défend Winchester, en salles en février outre-Manche, tandis que Jamie Dornan faisait naturellement la promotion du dernier volet de la saga 50 Shades of Grey, Cinquante nuances plus claires, en salles le 7 février prochain.