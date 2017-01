Helen (The Game of Love) "maigre", "anorexique" ? Son petit ami Nans riposte !

Depuis quelques jours, les téléspectateurs de NRJ12 ont rendez-vous chaque jour à 18h15 avec une toute nouvelle télé-réalité de romance : The Game of Love. Dans ce programme, un couple fait tout particulièrement parler de lui en ce moment, celui formé par les sublimes Nans et Helen.

Si le beau gosse reçoit de nombreuses déclarations d'amour sur les réseaux sociaux, sa copine commence à avoir l'habitude d'affronter de nombreuses critiques. La cause ? La jeune femme serait bien trop maigre... à la limite de l'anorexie ! "Faut lui donner un sandwich à Helen", "Helen est jolie, mais trop maigre ! On voit ses os !", "Helen faut vraiment lui donner à manger parce que son anorexie c'est chaud ! On dirait un os de poulet sans le poulet autour", "Helen, cette maigreur oh mon dieu !", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Si Nans apprécie les compliments qu'il reçoit chaque jour, il n'accepte pas pour autant qu'on s'en prenne aussi délibérément à sa belle. Ainsi, quand une admiratrice s'attaque à sa petite amie, le jeune homme n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure.

"Nans il est bien trop beau pour son anorexique de meuf", a commenté une certaine @LookLikeaBiatch avant que Nans n'intervienne : "Je pense que mon 'anorexique de meuf' fait bien trop de sport pour que tu puisses comprendre. Essaie, tu seras moins bête."

Helen elle-même a pris le temps de répondre à celle qui venait de la critiquer sur son apparence. "Gros/maigre, beau/moche, grand/petit, vieux/jeune, ces choses n'ont pas d'importance quand deux personnes s'aiment", a-t-elle lâché.