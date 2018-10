Héloïse Martin (DALS 9) en couple ? "Je suis très heureuse dans ma vie"

Samedi 13 octobre 2018, l'amour était à l'honneur dans Danse avec les stars 9 (TF1). Chaque candidat devait danser pour une personne qui comptait pour elle. Si elle n'a pas mis en avant l'un de ses proches, Héloïse Martin (22 ans) a tout de même parlé d'amour avec l'animateur Camille Combal, qui s'est invité à leurs répétitions, et son partenaire Christophe Licata.

"L'amour avec moi, c'est venu très tard parce que je suis timide. Quand j'étais à l'école, j'étais plutôt du genre à regarder du coin de l'oeil et à ne pas agir. Aujourd'hui, je commence à prendre confiance. Maintenant, je suis prête pour l'amour, il n'y a pas de problème avec ça", a confié la star de Tamara. Mardi 16 octobre 2018, Héloïse Martin est revenue sur cette séquence en story Instagram et a précisé que "des phrases ont été coupées au montage".

"Mais tout va bien pour moi, j'ai plus confiance en moi maintenant. Et concernant l'amour, je n'ai plus aucun souci. Je suis très heureuse dans ma vie", a-t-elle ajouté. La grande amie de Rayane Bensetti n'est-elle plus un coeur à prendre ? Affaire à suivre.