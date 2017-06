Herbert Léonard dans le coma : "Personne ne craint pour ses jours"

Le 20 juin dernier, Cléo Léonard annonçait une nouvelle terrible sur le Facebook de son célèbre mari, le chanteur populaire Herbert Léonard. Interpellant les "amies et amis d'Herbert", Cléo Léonard écrivait : "Dans la nuit du 16 au 17 juin, Herbert a été victime d'une détresse respiratoire majeure due vraisemblablement à une embolie pulmonaire. Les secours – pompiers et SAMU – ont été ultrarapides et efficaces. Il a été transporté en service hospitalier de RÉANIMATION (où il se trouve encore) – service qui gère les patients avec beaucoup de sérieux, de compétences et de tact." Elle s'est ensuite voulue rassurante dans un autre message : "Herbert est toujours en RÉA et maintenant en phase de réveil. Cette phase est progressive – lente – peu agréable pour lui." Cléo Léonard s'est de nouveau exprimée mercredi 28 juin sur RTL.

Pas de nouvelles alarmantes, bien au contraire. L'interprète du tube Pour le plaisir (sorti en 1981) n'est pas encore totalement réveillé mais devrait l'être dans les prochains jours. "Il est toujours un petit peu dans le coma, a-t-elle confié à l'antenne. Personne ne craint pour ses jours, cela fait onze jours qu'il est dans le coma. Normalement, il devrait être réveillé pour la fin de semaine, pour le week-end."

Comme elle l'avait précédemment indiqué, Cléo Léonard a rappelé que du fait de ses problèmes de santé, son mari n'assurerait aucune de ses prestations prévues cet été : "On a annulé les galas pour la période de l'été et on verra ce qu'il convient de faire pour la suite en septembre, octobre, novembre. Normalement, il part au Canada le 25 septembre. Donc on verra si cela ne pose pas de problèmes."

Au chevet d'Herbert Léonard pour l'aider à traverser cette délicate épreuve, Cléo partage la vie du chanteur depuis de très longues années. Le couple soudé est marié depuis cinquante ans.