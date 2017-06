Herbert Léonard en réanimation : Sa femme Cléo donne de ses nouvelles

La bien-aimée de l'interprète de Pour le plaisir, Chantal Rousselot de son vrai nom, se veut rassurante. Elle est le premier soutien du chanteur qu'elle a rencontré il y a cinquante ans.

"Avec Cléo, nous nous aimons depuis quarante-six ans, notre mariage était une formalité. On a réfléchi pendant trente-sept ans avant de sauter le pas. On ne voulait pas se marier, confie Herbert Léonard au magazine Ici Paris. Puis on s'est dit : 'On va attendre que notre fille soit en âge de comprendre'. Après ça a été : 'On se mariera quand notre fille passera devant le maire'. Finalement, on s'est passé la bague au doigt bien plus tard, un peu sur un coup de tête" , confiait-il à Ici Paris en 2013.

Le couple, installé à Barbizon en Seine-et-Marne, a eu une fille, Eléa, et a trois petits-enfants. Ses proches doivent être réunis à son chevet.