Hilary Duff : Son chéri la venge et agresse son "co**ard" de voisin

Hilary Duff a des problèmes de voisinage ! Après avoir révélé son identité, l'actrice est désormais mise en cause par un voisin qu'elle considérait comme invivable, Dieter Addison. Son compagnon Matthew Koma l'aurait agressé.

Dieter a raconté l'altercation survenue mercredi 16 mai à Page Six. Le jeune homme révèle : "J'ai dû appeler la police (...) parce que le compagnon d'Hilary, Matthew Koma, a déboulé chez moi et essayé de me frapper au visage. J'ai essayé d'esquiver son poing, mais il m'a touché à la tête. Je l'ai alors poussé hors de l'appartement, mais je ne l'ai pas agressé." Matthew Koma aurait ainsi tenté de venger sa chérie, qui s'est récemment plainte du comportement de son voisin.

"J'ai étudié les arts martiaux pendant plusieurs années et je sais comment bloquer quelqu'un. Je ne voulais pas me battre. J'ai immédiatement appelé mon avocat qui m'a dit d'appeler la police", ajoute Dieter Addison. Un attaché de presse du chanteur Matthew Koma a formellement démenti ces accusations. Celui d'Hilary Duff a détaillé ses difficultés à vivre à son domicile de SoHo, à New York, à cause du mode de vie de Dieter Addison.

"Cet homme a exposé Hilary et son jeune fils [Luca, 6 ans] à de la fumée de cigarette excessive, des nuisances tardives, des poubelles dans les couloirs et plus généralement un environnement dangereux depuis des mois. Elle a essayé à plusieurs reprises et de manière polie de régler cette situation. (...) Elle a atteint son point de rupture après une journée de 15 heures de travail et une autre nuit blanche", explique le proche de l'actrice de la série Younger.

Affaire à suivre...