Hillary et Sébastien toujours en couple ? "A l'heure actuelle..."

À la fin de la semaine, W9 diffusera la finale de Moundir et les apprentis aventuriers 3. Les téléspectateurs devront donc dire au revoir aux candidats toujours en compétition. Une fin d'aventure à laquelle Hillary participe avec Sébastien. Mais le public retrouvera prochainement la belle blonde révélée dans la télé-réalité Les Ch'tis et le jeune homme.

Trois semaines après le tournage, Hillary et Sébastien se sont envolés vers la République Dominicaine pour La Villa, la bataille des couples. Une émission qui débutera sur TFX le 16 juillet prochain. Et bien que les candidats se soient crêpé le chignon au point de rompre momentanément lors de Moundir 3, ils ne redoutaient pas de repartir ensemble comme nous l'a confié la jeune femme : "On appréhendait pas parce que ça marchait bien entre nous. Après, c'est vrai que personnellement j'ai super mal vécu le tournage de Moundir. Avec Sébastien, c'était catastrophique. Mais avant de partir, ça marchait plutôt bien, on s'entendait bien... Jusqu'à ce qu'on aille là-bas."

Hillary et Sébastien ont en effet vécu de nouvelles difficultés dans leur couple au point de rompre : "Notre couple n'a pas tenu. Un truc s'est passé donc à l'heure actuelle, on n'est plus ensemble. À un moment donné quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne peut pas forcer les choses."

