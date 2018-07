Hillary (La Villa) plus en contrat avec W9 ? Son annonce surprenante

C'est sur W9 en 2012 qu'Hillary avait été révélée dans Les Ch'tis font du ski, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Depuis, elle évolue dans différentes émissions de la chaîne. Et, surprise, elle est candidate de La Villa, la bataille des couples, diffusée sur TFX, dont le coup d'envoi sera donné ce lundi 16 juillet à 18h30.

La belle blonde a en effet accepté de participer à l'émission avec son (ancien) petit ami Sébastien, ce qui laissait penser qu'elle avait quitté W9. Pourtant, il n'en est rien ! "Je n'ai pas quitté W9. Ça a été fait en accord avec la production, on en a discuté ouvertement. W9 m'a autorisée à participer. Ce n'est pas un départ définitif", nous a confié Hillary.

Et de poursuivre : "Je sortais de Moundir et les apprentis aventuriers 3, ça faisait trois semaines que j'étais rentrée. Pour moi, c'était plus facile de faire La Bataille des couples plutôt que Le Reste du monde parce qu'il y a des ex à moi dans la maison, donc ça aurait été compliqué pour Sébastien."

Leur aventure a toutefois été compliquée. En effet, la jeune femme nous a confié qu'à l'heure actuelle, elle n'était plus en couple avec Sébastien : "Notre couple n'a pas tenu. Un truc s'est passé donc, à l'heure actuelle, on n'est plus ensemble. À un moment donné, quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne peut pas forcer les choses."

