Holly Matthews : L'actrice en deuil après la mort de son mari, âgé de 32 ans

Connue outre-Manche pour avoir joué pendant sept années le rôle d'Emma Miller dans la série Byker Grove, mais aussi pour ses apparitions dans Waterloo Road, Doctors et Casualty, Holly Matthews est aujourd'hui en deuil après la disparition de son époux, Ross Blair.

Dans un communiqué transmis au Coventry Telegraph, l'actrice britannique a ainsi confirmé la mort de son mari, décédé samedi 29 juillet après avoir courageusement lutté contre une forme rare de cancer du cerveau. Malgré les faibles espoirs de survie, l'homme de 32 ans avait subi plusieurs opérations ainsi que des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Les médecins avaient diagnostiqué la maladie en 2014 et Holly Matthews se préparait depuis plusieurs jours à faire ses adieux à son conjoint, comme elle l'a révélé sur Facebook et Instagram.

Hospitalisé depuis plusieurs semaines à l'hôpital Myton à Warwick (sud de Birmingham et nord-ouest de Londres), Ross Blair était également connu pour être le fils de l'ancien footballeur écossais Andy Blair (57 ans) et le frère du joueur Matty Blair (29 ans), qui évolue actuellement au club de football anglais des Doncaster Rovers. Il laisse derrière lui deux filles nées de son mariage avec Holly Matthews, Brooke (6 ans) et Texas (4 ans).