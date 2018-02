Hugh Jackman avec sa fille dans The Greatest Showman ? "Ce n'était pas prévu"

Actuellement dans les salles avec la feel good comédie musicale The Greatest Showman, Hugh Jackman partage l'affiche avec sa fille. Et ce, bien involontairement. Dans Closer, il révèle que sa fille de 12 ans, Ava, apparaît dans le film. "Sans le savoir, le monteur du film a mis ma fille dans la scène d'ouverture [où Hugh chante The Greatest Show, NDLR]. J'étais vraiment surpris, car ce n'était absolument pas prévu", assure l'intéressé.

De là à ce que ses enfants – il y a également Oscar, 17 ans – suivent ses traces ? A l'écouter, ils "pourraient choisir un métier artistique". "Moi je, souhaite qu'ils fassent ce qu'ils aimeraient faire. Je les encourage à réaliser leurs rêves, comme ça, ils n'auront pas l'impression de partir travailler", martèle leur père qui, mieux que personne, sait ce que cela implique de poursuivre ses rêves après s'être cherché pendant des années.

D'autant que ses enfants n'ont pas l'air d'être pour l'instant très intéressés par une carrière au cinéma. "Ils me voient totalement comme leur père, ne veulent pas parler de Wolverine, de The Greatest Showman, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est de rester un père avant tout. Et ça aide", nous confiait-il récemment.