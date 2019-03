Ian Rush : L'ex-star du foot, 57 ans, va épouser une popstar de 35 ans

Ian Rush avait l'habitude d'appeler sa compagne sa "femme". Carol Anthony va officiellement le devenir très prochainement puisque l'ancien footballeur gallois de 57 ans et l'ex-chanteuse pop de 35 ans sont fiancés.

La jolie brune, qui utilisait le nom d'artiste Havana lorsqu'elle était active dans le monde de la musique, a raconté les circonstances de la demande en mariage à l'Irish Independant. "Quand nous voyageons ensemble, Ian m'appelle sa femme. Deux semaines auparavant, je l'ai corrigé en lui disant : 'Ian, je ne suis pas ta femme'", a-t-elle relaté. C'est alors que l'ex-joueur de l'emblématique club de Liverpool l'a prise au mot en lui rétorquant : "Oui mais je veux que tu le sois. Veux-tu l'être ?"

L'histoire d'amour de Ian Rush et Carol Anthony a débuté il y a six ans, juste après que l'ancien sportif a divorcé de sa femme Tracy, à qui il a été uni durant vingt ans et avec qui il a eu deux fils : Daniel et Jonathan. Leur mariage n'aurait pas résisté à la rencontre de Ian avec Carol. Les rumeurs faisaient état d'une liaison qui aurait duré durant trois ans, ce que nie l'ex-popstar. En 2013, la jolie brune avait déclaré à l'Irish Independant : "Il y avait un flirt, je l'admets, mais il n'y a jamais eu de relation."

Bien que vingt-deux ans la séparent de celui qui a inscrit 346 buts sous les couleurs de Liverpool, Carol Anthony n'y accorde aucune importance. "Je ne vois pas une grosse différence d'âge. Une fois ou deux lorsque nous nous sommes mis ensemble au début mais plus maintenant", avait-elle témoigné à Sunday People.