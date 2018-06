Igor et Grichka Bogdanov : Présentés à un juge après leur garde à vue !

Igor et Grichka Bogdanov mis en examen dans les heures qui viennent ? C'est ce qui semble leur pendre au nez ! Les deux frères de 68 ans, qui nient les faits qui leur sont reprochés, devraient être présentés à un juge d'instruction ce mercredi 20 juin 2018.

C'est le site Closer qui affirme qu'Igor et Grichka Bogdanov, placés en garde à vue depuis 24 heures pour des soupçons d'escroquerie, devraient être déférés devant un juge d'instruction en début de soirée. Cette rencontre va être déterminante puisqu'elle devrait déboucher (ou pas) sur une mise en examen. Le juge en charge du dossier va notamment prendre en compte les rapports de police rédigés suite aux auditions des deux frères pendant leur garde à vue. Leur avocat, Maître de Lamaze, avait affirmé au même site que ses clients "se disent totalement innocents et victimes des faits qui leur sont reprochés" !

Pour rappel, Igor et Grichka Bogdanov sont sous le coup d'une information judiciaire ouverte pour "escroquerie et de tentative d'escroquerie sur personne vulnérable". Le Parisien avait ainsi révélé qu'un certain Cyrille P., producteur de cinéma de 49 ans, aurait été victime d'une escroquerie de leur part - et d'un troisième homme aussi mis en garde à vue - pour un montant mirobolant de 800 000 euros ! Les jumeaux Bogdanov auraient "fait miroiter de juteux placements dans des projets artistiques, cinématographiques et scientifiques, mais aussi dans l'achat de véhicules de luxe, Maserati ou Ferrari", écrit le quotidien. Toutefois, Le Parisien souligne que cet homme aurait des difficultés dans la gestion de l'argent et que cela aurait "entraîné la mise en place d'une mesure de protection de type mise sous tutelle ou curatelle". C'est la cellule Tracfin qui aurait alerté le parquet du TGI de Paris de mouvements d'argent non justifiés sur les compte des deux frères.

Ils restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de cette affaire.

Thomas Montet