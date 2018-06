Igor et Grichka Bogdanov : En garde à vue pour escroquerie !

Décidément, le sort s'acharne sur les Bogdanov... Après les récents ennuis judiciaires d'Igor, visé par une plainte de sa très jeune compagne (il y a quelques mois, elle était encore son ex) Julie Jardon, le scientifique est encore dans le collimateur de la justice mais cette fois conjointement avec son frère Grichka...

Comme le rapporte BFMTV, Igor et Grichka Bogdanov ont été placés en garde à vue ce mardi 19 juin 2018 dans un commissariat du 16e arrondissement de Paris, "sur commission rogatoire d'un juge d'instruction saisi d'une information judiciaire ouverte du chef d'escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie", écrit le site. Les deux frères de 68 ans, longtemps animateurs de l'émission culte Temps X, apparaissent de temps à autre dans Les Grosses Têtes sur RTL tout en publiant régulièrement des libres.

Le Parisien a confirmé ces informations et a donné plus de détails. "La victime est un homme d'une cinquantaine d'années, à qui les frères Bogdanoff auraient fait miroiter des investissements juteux dans des projets artistiques et scientifiques, ainsi que des achats à bon prix de voitures de luxe", peut-on lire. Le préjudice porte sur 800 000 euros ! "Un troisième homme est en garde à vue. C'est l'organisme Tracfin qui a, le premier, fait des signalements, en raison de mouvements anormaux sur les comptes de la victime", ajoute le site.

Igor et Grichka Bogdanov sont présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

Thomas Montet