Ilona Smet en petite culotte : topless, elle dévoile ses formes

Ilona Smet est un mannequin accompli. À 24 ans, elle est depuis quelques années déjà égérie pour la marque de lingerie Etam, et elle a aussi défilé pour les plus grands, comme John Galliano, et a posé pour Balmain, H&M, Longines, Nina Ricci ou encore Mixa. Elle avait travaillé pour la firme de soins beauté au côté de sa maman, Estelle Lefébure. Le mercredi 5 juin 2019, le sublime top model a publié une photo sur son compte Instagram, issue d'un shooting réalisé pour le magazine Marie Claire.

Ilona Smet pose délicatement au naturel, les cheveux relevés, simplement vêtue d'une culotte en coton à motifs. Elle cache joliment sa poitrine avec son bras et dévoile au passage sa silhouette longiligne. Un cliché plébiscité par Monica Bellucci en personne, qui a écrit : "Sublime Ilona", accompagné de trois coeurs. Comme elle le précise en légende de la photo, Ilona Smet a posé devant l'objectif d'Emmanuelle Hauguel. En octobre 2018, la photographe de mode avait déjà shooté la petite fille de Johnny Hallyday à plusieurs reprises, pour une parution cette fois dans Cosmopolitain.

Tout semble aller pour le mieux dans la vie d'Ilona Smet. Il y a quelques jours, le 15 mai 2019, elle publiait une tendre photo d'elle et de son compagnon, Kamran, ensemble dans un champ de coquelicots. Très discrets sur leur vie de couple, ils ne publient que très rarement des photos à deux et cela semble leur réussir : voilà plus de six ans qu'ils sont amoureux.