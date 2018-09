Inès (10 Couples parfaits) de retour : Les émissions qu'elle a déjà faites

Ce 24 septembre 2018, TFX donne le coup d'envoi de la saison 2 de 10 Couples parfaits. Vingt et un candidats se sont envolés pour les Baléares afin de trouver leur partenaire idéal. À la clé, 200 000 euros. Parmi les participants, les fans de télé-réalité en reconnaîtront certains.

Inès Lee par exemple s'est fait connaître en 2012 dans L'Île des vérités 2, sur NRJ12. Il avait notamment partagé l'aventure avec Aurélie Dotremont et Samir Benzema. C'est ensuite dans la saison 3 de Bachelor, le gentleman célibataire (TFX) qu'elle a fait son retour en 2016. La belle brune n'avait malheureusement pas réussi à séduire Marco et elle a été éliminée à l'issue de la deuxième émission. Espérons pour la jeune femme qu'elle a eu plus de chance dans 10 Couples parfaits 2.

Sélim n'en était également pas à sa première télévision. Mister France 2016 a participé aux Princes et Princesses de l'amour (W9) en 2017. Jonathan a quant a lui été candidat de Séduis-mois si tu peux (2014, W9) et Adam recherche Eve (2015, C8) et Daisie a été l'une des prétendantes de Vincent Queijo dans La Villa des coeurs brisés 2 (2016, TFX). Sans oublier Illan qui a participé à la saison 1 de 10 Couples parfaits.