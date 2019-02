Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu en deuil : Le drame qui les marquera à vie...

C'est une bien triste nouvelle qui touche Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu. Le samedi 16 février 2019, un drame s'est produit. Un terrible accident de la route survenu dans les Hautes-Alpes a causé la mort de quatre jeunes hommes que le couple connaissait bien...

Comme le précisent nos confrères du magazine France dimanche, l'accident s'est produit sur une route de la commune de Saint-Chaffrey, près de Briançon, dans la nuit du vendredi 15 février au samedi 16 février, un peu avant 5h du matin. Une bande de six jeunes hommes originaires de la vallée de Serre-Chevalier, tout comme Thierry Peythieu, rentraient d'une soirée passée à fêter le 20e anniversaire de l'un d'entre eux. Leur voiture a violemment percuté un poids lourd qui arrivait en sens inverse. Trois jeunes sont morts sur le coup, un quatrième a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital de Grenoble.

Les victimes – Matt, Arthur, Benjamin et Titouan – étaient âgées de 17 ans à 20 ans. Aucun d'entre eux n'était un inconnu pour Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu. C'est sur Instagram que les parents du petit Tom (2 ans et demi) ont laissé exploser leur tristesse, partageant l'emblème de Serre-Chevalier. "Putain de vie... Putain de destin... J'ai envie de hurler... Mes potes... Mon boss... Je suis loin et à la fois si proche de vous... Je ne cesse de penser à vous", a écrit le réalisateur. La comédienne de 45 ans a également mis par écrit son mal-être : "La vie... Aussi belle que cruelle... Mes plus tendres pensées à nos amis qui ont perdu leurs enfants aujourd'hui..."

Toutes nos condoléances aux familles des quatre victimes.