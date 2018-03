Ireland Basinger-Baldwin nue pour la PeTA, vingt ans après sa maman

Dans une interview exclusive accordée à l'antenne américaine de l'association de défense de la cause animale, la jeune femme avoue avoir été inspirée par la campagne de sa maman datant de 1994. "J'ai vu les images datant de l'époque où ma maman a posé pour cette campagne et cela m'a donné envie de le faire", a-t-elle déclaré. Militante engagée, elle explique pourquoi les droits des animaux se doivent d'être préservés : "Si vous ne pouvez pas porter des vêtements faits avec votre chien, alors vous ne devriez pas porter de fourrure du tout, parce que tous les animaux sont égaux et méritent le même respect et la même compassion et le même amour."

Sollicitée par de nombreuses marques, notamment par Guess dont elle est l'une des égéries, Ireland Baldwin ne travaille qu'avec les enseignes qui respectent ses convictions. "À vrai dire, il est même écrit dans mon contrat de mannequin que je ne porte pas de fourrure. Je ne voulais pas associer cela à mon image. J'ai connu des stylistes qui ont essayé de me faire porter des manteaux et des combinaisons de fourrure et de me faire m'allonger sur des tapis en peau pour faire je ne sais quoi, et j'ai dit à ces gens qu'ils pouvaient aller se faire f*utre", a-t-elle également confié lors de l'interview. C'est ce que l'on appelle un caractère bien trempé.