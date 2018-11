Iris Mittenaere blessée, Anthony Colette réagit : "Je m'en suis voulu"

Les candidats de Danse avec les stars ont la pression. Samedi 24 novembre 2018, TF1 diffusera la demi-finale de la saison 9. Clément Rémiens, Terence Telle et Iris Mittenaere n'ont donc pas le droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier pour la finale qui se déroulera le 1er décembre prochain. Mais la semaine a été compliquée pour Miss France et Miss Univers 2016. Comme vous l'avait révélé Purepeople en exclusivité, elle est lourdement tombée sur le coccyx en début de semaine, lors des répétitions, et a donc été transportée rapidement à l'hôpital. Après avoir été alitée pendant 48 heures, elle a repris le chemin des répétitions jeudi 22 novembre.

Sans surprise, la belle brune de 25 ans a fait une reprise tout en douceur. "Je m'en suis voulu de faire ce porté et de te faire tomber", lui a confié son partenaire Anthony Colette dans un premier temps comme on peut le découvrir sur le site de l'émission. Il lui a ensuite confié être très heureux de la retrouver. Iris Mittenaere n'a pas caché qu'elle ne pouvait pas danser comme elle le souhaitait : "Je peux pas danser à fond mais je peux marquer les pas pour apprendre la choré."

Une fois cette mise au point faite, le duo s'est mis au travail. Et, très vite, la grande amie de Camille Cerf n'a pas caché sa douleur lors de l'exécution de certains pas : "J'ai un peu mal." Espérons pour Iris Mittenaere qu'elle pourra réaliser sa chorégraphie à fond samedi, sa place en finale en dépend.

C'est en tout cas très souriante que la brunette est apparue sur une photo postée par Fauve Hautot. On l'y découvre à table avec les autres "couples" de la compétition.