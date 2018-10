Iris Mittenaere : Cette blague très limite qui a "beaucoup faire rire" Kev Adams

Alors qu'Iris Mittenaere continue l'aventure Danse avec les stars et que Kev Adams sera dès mercredi 3 octobre dans les salles obscures avec Alad'2, le comédien et sa chérie ont fait l'objet d'une blague aussi hilarante que limite.

Invité au micro de Nagui dans La Bande originale sur France Inter, Kev Adams a assisté à la chronique de sa consoeur humoriste Agnès Hurstel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la jeune femme n'y est pas allée de main morte, distillant une vanne olé-olé en se faisant passer pour un jeune garçon ayant écrit un poème. "Jamais je ne serai un prince comme Jamel, Kev Adams ou Nagui. Jamais je n'épouserai une présentatrice télé. Jamais je n'épouserai une comédienne australo-britannique", déclame-t-elle, faisant référence à Mélissa Theuriau, l'épouse de Jamel Debbouze, ainsi qu'à Melanie Page, la chérie de Nagui. Puis elle rajoute : "Jamais je ne remplirai le Zénith ou Miss Univers..."

Après la chronique, qui s'est terminée par un tendre hommage à Aznavour, Kev Adams a réagi avec humour et s'est montré loin d'être choqué par la référence sexuelle à sa compagne. "Vous comprenez pourquoi j'écoute Fun radio Nagui, ironise-t-il, avant de se faire plus sérieux. C'est important de préciser que ça fait du bien. (...) Il faut se permettre ça. Aujourd'hui on n'ose plus rien. On ne se permet plus des vannes un peu limites, on ne se permet plus d'être un peu vénères, on ne se permet plus de dire ce qu'on pense. Contrairement à ce que certains auditeurs vont peut-être penser, ça m'a beaucoup fait rire."