Alad'2: Iris Mittenaere et Mélissa Theuriau réunies pour soutenir leurs amoureux

Ambiance mille et une nuits et surtout délirante le vendredi 21 septembre 2018 au Grand Rex, à Paris. La célèbre salle a accueilli l'avant-première du film Alad'2, qui débarque dans les salles obscures le 3 octobre prochain, trois ans après la sortie des Nouvelles Aventures d'Aladin.

Lancés dans une impressionnante tournée promotionnelle depuis plusieurs semaines, Kev Adams (alias Aladin) et Jamel Debbouze (alias le dictateur Shah Zaman) ont retrouvé l'ensemble du casting pour ce grand événement parisien. La sublime Vanessa Guide (Shallia/Sofia), Eric Judor (le génie), Ramzy Bédia (Balouad) étaient tous présents. Les deux comédiens de 27 ans et 43 ans ont également pu compter sur le soutien de leurs moitiés.

Bien qu'elles n'aient pas posé avec leurs amoureux sur le tapis rouge d'Alad'2, Iris Mittenaere et Mélissa Theuriau n'ont pas manqué d'attirer tous les regards. Très occupée par son entraînement pour Danse avec les stars (TF1), Iris Mittenaere a malgré tout trouvé le temps de venir au Grand Rex. Parce qu'elle forme un couple très discret avec Kev Adams, il ne fallait pas s'attendre à ce que l'humoriste et Miss France et Miss Univers 2016 posent ensemble. La ravissante Nordiste de 25 ans est apparue dans une combinaison en jean, les cheveux lâchés. Mélissa Theuriau, l'épouse de Jamel Debbouze, a quant à elle opté pour un jean boyfriend associé à un top satiné rouge porté avec une veste coordonnée.

Déchaînés, sans surprise, pour cette avant-première, Kev Adams, Jamel Debbouze mais aussi Ramzy Bédia ont fait le show avec les journalistes, détournant une interview en s'emparant du matériel de l'un d'entre eux.

De nombreuses personnalités ont assisté à la projection d'Alad'2. Parmi elles, les animatrices Karine Le Marchand et Valérie Damidot, l'acteur Zinedine Soualem et sa compagne l'artiste Caroline Faindt, Guillaume Canet, la chanteuse Anaïs Delva ou encore l'ex-épouse de Manuel Valls, Anne Gravoin.

Dans ces nouvelles aventures réalisées par Lionel Steketee, Aladin s'ennuie au palais après que Bagdad a été libérée de l'emprise de son terrible Vizir et n'a toujours pas demandé en mariage la princesse. Un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse. Aladin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du Palais... Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.