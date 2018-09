Anne Gravoin : Look sexy en cuir et discret sourire pour l'ex-madame Valls

Une fois n'est pas coutume, Anne Gravoin a donc pris part à l'opération Opéra Plein Air, à l'occasion des représentations de l'incontournable Carmen. Une 18e édition qui a notamment fait escale à l'hôtel national des Invalides, à Paris. Elle a pris la pose pour le photocall, détendue et souriante.

Anne Gravoin a de nouveau répondu à l'appel de l'opération et c'est elle que l'on retrouve au crédit de l'orchestre avec son Music Booking Orchestra. La musicienne de 52 ans a pris la pose pour les photographes aux côtés de Radu Mihaileanu (metteur en scène) et d'Antoine Duléry (parrain), et l'on a pu la retrouver dans un look glamour rock composé d'un pantalon en cuir, de bottines noires et d'un simple chemisier sur une veste de costume ouverte. Elle semblait enjouée alors que les derniers mois ont été, on l'imagine aisément, un peu durs à vivre en raison de sa séparation avec Manuel Valls. Le couple était ensemble depuis dix ans mais marié depuis huit. On a récemment appris que l'ancien Premier ministre avait retrouvé l'amour dans les bras d'une riche Espagnole et qu'il lorgne sur la mairie de Barcelone...

Lors de cette soirée, on a aussi pu voir Liane Foly, Patrick Poivre d'Arvor, Benjamin Patou (PDG de Moma Group), le producteur et le maire de Cabourg Tristan Duval, la comédienne Armelle ou encore le Docteur Frédéric Saldmann et sa femme Marie, Nicolas Houzé (Directeur général des Galeries Lafayette), sa femme Anne-Charlotte, Philippe Houzé (Président du Groupe Galeries Lafayette) et sa femme Christiane, Mei-Chen Chalais, Pierre Dhostel et sa femme Carole, Claire Chazal, Alexandra Kazan, Patrick Prejean et sa femme Viviane, Géraldine Danon, Virginie de Clausade, Eric Boustouller (directeur général chez Solocal Group) et sa femme...

Les people étaient aussi présents sur plusieurs dates puisque Carmen se jouait aux Invalides les 5, 6, 7 et 8 septembre. Il fallait donc également compter sur la ministre de la Culture Françoise Nyssen, François-Éric Gendron, Lionel Abelanski et sa femme Nathalie, Elsa Zylberstein, Pascal Elbé, Laurent Gerra, Manu Payet, Bérangère Guy et Christophe Barbier, Alina Achkasova et Thierry Gaubert, Julie de Noailles, Francis Holder et Pia De Brantes...