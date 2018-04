Manuel Valls et Anne Gravoin séparés après douze ans d'amour

Ils formaient un couple depuis plus dix ans. L'ancien Premier ministre Manuel Valls et Anne Gravoin se sont séparés. C'est le député de l'Essonne qui confirme la nouvelle à nos confrères de Paris Match : "Une page se tourne après douze belles années de vie commune", dit-il.

La violoniste Anne Gravoin, qui fait une brillante carrière et accompagne les plus grands artistes de variétés, et l'ancien maire d'Évry s'étaient mariés en 2010. C'était leur second mariage à tous les deux. Précédemment, Manuel Valls était marié depuis 1987 à Nathalie Soulié, la mère de ses quatre enfants : Benjamin (né en 1991), Ugo (né en 1993) et les jumeaux Alice et Joachim (nés en 1999). Anne Gravoin avait, quant à elle, été l'épouse du photographe Jacques Beneich, père de sa fille Juliette, née en 1992. Beneich est décédé l'été dernier.

À Paris Match, Manuel Valls ajoute qu'une "séparation est toujours un acte douloureux". Aussi ne fera-t-il "aucun autre commentaire à ce sujet et demande le respect de la vie privée de chacun".

Son histoire avec Anne Gravoin ne manquait pas de magie. Le couple s'était aimé une première fois, il y a des années, avant de faire sa vie chacun de son côté puis de se retrouver. C'est ce que racontait Manuel Valls devant les écoliers de l'émission Au tableau ! sur C8 en février 2018 : "Quand j'avais une vingtaine d'années, elle était un peu plus jeune que moi [elle est de deux ans sa cadette, NDLR] et on a eu une première histoire d'amour. Puis nos histoires se sont séparées, elle a fait sa vie, s'est mariée, a eu une fille, et moi j'ai fait ma vie et j'étais très heureux. On a eu quatre enfants avec Nathalie, qui est une professeure des écoles, qui est une maîtresse. Et puis c'est comme ça, c'est la vie, on s'est séparés. J'ai retrouvé Anne après, un peu par hasard, et on a cette belle histoire d'amour. Mais, ça, c'est de l'ordre de l'intime."