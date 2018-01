Manuel Valls, barbu, et sa femme au théâtre avec Igor Bogdanov et une amie

Lundi 22 janvier, les people étaient conviés à venir assister à une représentation de la pièce Les Fantômes de la rue Papillon au théâtre du Gymnase Marie-Bell, à Paris. On a ainsi pu voir l'ancien Premier ministre Manuel Valls ainsi que les frères Bogdanov.

Lors de cette soirée, Manuel Valls, récemment confirmé dans son siège de député, était accompagné de sa femme la violoniste Anne Gravoin. L'ex-Premier ministre a laissé tomber le bouc au profit de la barbe... On a aussi vu Igor Bogdanov, tout sourire au bras d'une jeune demoiselle à l'identité inconnue. Le scientifique et animateur télé avait déjà assisté à cette pièce en compagnie de son frère en avril dernier, lorsqu'il était en couple avec Julie Jardon, laquelle a désormais retrouvé l'amour. Grichka Bogdanov était lui aussi présent avec une amie, et on a pu compter sur la présence de Pierre Santini et sa femme Lysiane, Popeck, Raphaël Enthoven ou encore Haïm Korsia, Dominique Coubes (auteur et metteur en scène de la pièce)...

Les Fantômes de la rue Papillon est une comédie humaniste qui met en scène un jeune "rebeu" (incarné par Eddy Moniot) et un vieux juif (joué par Michel Jonasz). L'un doit raconter la Shoah à l'autre, qui ne la connaît pas... Problème, c'est le "rebeu" qui doit raconter. Haïssa et Joseph, deux générations différentes qui vont apprendre à se connaître et à s'apprécier, l'un plein de sagesse et de désillusions, l'autre plein de fougue et d'espoir.

Thomas Montet