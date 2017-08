Anne Gravoin : Mort de son premier époux, le photographe Jacques Beneich

Manuel Valls n'est pas le premier époux de la violoniste Anne Gravoin. En 1991, elle épousait le photographe Jacques Beneich, père de leur fille Juliette, née un an plus tard. Nos confrères d'Ici Paris nous apprennent dans leur dernier numéro que ce dernier est mort, emporté par la maladie.

Le 7 août, unis dans la douleur, Anne Gravoin était au côté de sa fille pour dire adieu à Jacques Beneich. Manuel Valls était présent dans les allées du cimetière de Pantin où s'est déroulée l'inhumation.

Ici Paris rappelle que Jacques Beneich, qui n'avait que 61 ans, était un grand photographe à qui l'on doit notamment des portraits de Gérard Depardieu et Charles Aznavour. Il officiait également dans le monde de la mode. Nos confrères racontent que son union avec Anne Gravoin n'a guère duré comme l(atteste cette citation de l'intéressée dans Elle en 2012 : "Quand j'ai divorcé, huit mois après la naissance de ma fille, tout le monde me l'a reproché. Pendant dix ans, j'ai jonglé entre les tournées et Juliette que je voyais peu. Aujourd'hui, j'ai une relation formidable avec elle. Je me suis juré que je ne culpabiliserais plus jamais..."

Anne Gravoin mène de front une carrière bien à elle de violoniste, évoluant avec la même aisance dans les registres pop – elle accompagne par exemple, Johnny Hallyday en tournée – et classique. Elle est notamment premier violon et directrice artistique de l'orchestre de chambre Alma Chamber Orchestra. C'est en 2010 qu'elle épouse en secondes noces à Évry l'actuel député de la 1re circonscription de l'Essonne, Manuel Valls. L'ancien Premier ministre a lui aussi été marié une première fois : en 1987 à Nathalie Soulié, mère de ses quatre enfants.

