Iris Mittenaere (DALS 9) blessée : "Réveil très sympathique"

Nouvelle semaine d'entraînement dans Danse avec les stars 9 (TF1). Pamela Anderson, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Terence Telle et Anouar Toubali ont découvert la danse qu'ils devraient exécuter en direct samedi 6 octobre 2018. Et pour Miss France et Miss Univers 2016, ce sera intensif.

Iris Mittenaere réalisera un jive, une danse basée sur les rebonds et très rapide. Son partenaire Anthony Colette est donc intransigeant avec elle afin que tout soit au point pour samedi prochain. Et on peut dire que la belle brune de 25 ans se donne à 100%... au point de s'être "blessée".

Ce jeudi 4 octobre 2018, la grande amie de Camille Cerf a dévoilé à ses abonnés sur Instagram qu'elle avait un gros bleu, qui semble situé au niveau d'une jambe. "Petit réveil très sympathique. Merci Danse avec les stars. Non non Anthony Colette ne me bat pas", a-t-elle légendé sa publication.