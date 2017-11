Iris Mittenaere et Kev Adams : Week-end à Los Angeles pour le duo

Après sa rupture avec Matthieu, officialisée il y a un peu moins de six mois, Iris Mittenaere se serait vraisemblablement rapprochée de l'acteur et humoriste Kev Adams. Si le duo n'a jamais officialisé, il s'est retrouvé à plusieurs reprises au même endroit au même moment, partageant même par exemple un délicieux petit déjeuner à New York il y a quelques semaines. Ce week-end, la belle Miss Univers et son grand complice ont visiblement une fois de plus profité d'un moment à deux.

C'est à Los Angeles, au Runyon Canyon Park précisément (Kev Adams s'étant géolocalisé sur les réseaux sociaux), qu'ils ont passé du temps ensemble. Ainsi ont-ils pu admirer un superbe point de vue sur la cité des anges. Et c'est justement ce paysage qui prouve qu'ils étaient réunis puisque la Miss Univers 2016 et l'homme de 26 ans ont chacun posté sur Instagram une photo de la vue.

"Little break in the city of stars before the craziness of Vegas", a écrit la belle moulée dans une tenue noire décontractée.