Iris Mittenaere, Miss Univers célibataire: Avec son chéri Matthieu, c'est fini !

Exclusif - Prix Spécial - No web - No blog - Iris Mittenaere (Miss Univers) et son compagnon Matthieu se promènent dans les rues de Manhattan le jour de la Saint-Valentin à New York, le 14 février 2017. Ils ont pris des photos et ont posé devant la célèbre "Love Sculpture". Ils ont déjeuné au restaurant "Le Pain Quotidien", puis se sont promenés à Times Square et ont échangé un tendre baiser. For Germany call for price No web/No blog pour Belgique/Suisse Exclusive - French Miss Universe Iris Mittenaere with her boyfriend Matthieu are walking on the street of Manhattan, they are taking pictures together and posing in front of the famous "Love" sign on Valentine's day. They're having lunch at "Le Pain Quotidien" then walking all the way to Times Square to do some pictures and video like a runway on the street in New York, NY on February 14th, 2017. They look really in love, and after a long walk, they shared a kiss.14/02/2017 - New York