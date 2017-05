Iris Mittenaere s'éclate sur la Macarena avec Laury Thilleman et Juan !

Iris Mittenaere est une beauté comme on en fait peu. Très sollicitée depuis son retour à Paris, notre Miss France 2016 devenue Miss Univers 2016 en janvier dernier connaît ses priorités et n'hésite pas à le faire savoir à travers ses nombreux déplacements. Au programme de ce bref séjour français : famille de sang et... famille d'écharpe, of course !

En vadrouille dans la capitale, la jeune femme s'est autorisé des visites autour de la Pyramide du Louvre telle une touriste, ce qu'elle n'a pas hésité à partager avec ses quelque 1 million d'abonnés. Ce dimanche 21 mai, Iris Mittenaere a également profité de son temps libre pour saluer Laury Thilleman, Miss France 2011, présente au Taste of Paris. Le festival de cuisine offrait la possibilité au grand public de goûter des plats de grands chefs à petits prix.

Très connectée, la jeune femme de 24 ans n'a pas manqué de partager sa soirée avec ses fans sur Instagram et d'après la vidéo qu'elle a publiée il y a quelques heures... il y avait de l'ambiance ! Laury Thilleman accompagnée de son petit ami, chef Juan Arbelaez et la Miss Univers ont laissé tomber l'atelier dégustation prévu pour danser sur le rythme endiablé de la Macarena. Un moment de pure folie que les deux consoeurs ont apprécié à en croire leurs sourires gigantesques. Une nouvelle facette de la belle Frenchy que ses nombreux followers ont applaudie des deux mains : on compte pas moins de 16 000 mentions "j'aime" sous le cliché !