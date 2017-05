Iris Mittenaere et M. Pokora complices dans les tribunes de Roland-Garros

Les célébrités se pressent toutes dans les tribunes de Roland-Garros et n'échappent pas à l'objectif des photographes présents sur place pour couvrir l'événement sportif. Ce mardi 30 mai, troisième jour du tournoi, c'est la jolie Iris Mittenaere qui a été repérée dans les gradins du Tournoi de Roland-Garros en compagnie du beau M. Pokora. Le duo a assisté au match qui a opposé le victorieux Gaël Monfils à l'Allemand Dustin Brown.

L'actuelle Miss Univers et le célèbre chanteur français, qui a récemment repris les plus grands tubes de Claude François, sont apparus bien plus complices qu'on ne l'aurait cru ! Assis côte à côte, ces spectateurs un peu spéciaux ont multiplié les éclats de rire et les regards malicieux avant de prendre la pose avec des fans venus les accoster. Visiblement, ces deux-là nourrissent une belle amitié. Rappelons qu'Iris Mittenaere n'est pas un coeur à prendre.

Les deux acolytes n'étaient pas les seuls à avoir fait le déplacement pour venir assister au célèbre événement sportif. L'ancienne star de la série Camera Café Shirley Bousquet et son compagnon Charles Watine étaient aussi de la partie, de même que le comédien François-Xavier Demaison et sa compagne Anaïs Tihay.

Le beau Stanley Weber de la série Outlander figurait aussi parmi les invités, de même que l'ancienne Miss Météo Pauline Lefèvre, la pétillante Isabelle Ithurburu et les chroniqueurs de Télé Matin, Nathanaël de Rincquesen et Julia Livage. Enfin, la blogueuse Camille Benaroche et l'actrice Julie de Bona avaient aussi fait le déplacement.

Coline Chavaroche