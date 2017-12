Iris Mittenaere : La folle demande en mariage d'un riche inconnu !

Après avoir été élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2015 puis Miss France 2016, Iris Mittenaere a été sacrée Miss Univers 2016. Ainsi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à 24 ans, la jolie brunette fait tourner des têtes, et notamment celle d'un riche Tunisien...

Dans les colonnes de Télé Loisirs, celle qui aurait il y a peu rompu avec l'acteur Kev Adams a révélé avoir été courtisée par cet homme qui souhaitait alors l'épouser ! "Esther [son attachée de presse américaine, NDLR] m'a fait part de cette proposition en riant", lance la reine de beauté.

Le prétendant de la belle Iris Mittenaere, visiblement très sérieux dans sa démarche, avait "envoyé les papiers" de mariage. "Je n'avais plus qu'à signer ! On se serait rencontrés le jour du mariage, poursuit la grande copine de Camille Cerf. Il voulait même faire un film de notre histoire. Comme si ça allait me convaincre de l'épouser..."

Pas convaincue, notre reine de beauté a décliné la proposition. Toutefois, elle avoue être attirée par le cinéma. "Je n'ai jamais pris des cours d'acting et je ne dis pas que je vais y arriver, que je suis douée, je dis juste que je vais essayer. J'ai été élue Miss Univers, donc je peux croire en tout", estime-t-elle. Rappelons qu'Iris Mittenaere aurait été approchée par la production de la série américaine Amour, gloire et beauté...

