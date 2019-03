Iris Mittenaere révèle son costume ultrasexy pour son futur show parisien...

Iris Mittenaere s'apprête à relever un nouveau défi de taille, dont elle dévoile les coulisses sur Instagram.

En effet, après avoir brillé dans Danse avec les stars 9 sur TF1 et fait une apparition remarquée dans le Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 de 26 ans deviendra officiellement meneuse de revue dans quelques semaines.

Comme nous vous le disions récemment, à partir du 2 mai 2019, celle qui va très prochainement tourner une nouvelle saison de Ninja Warrior en tant que coanimatrice sur TF1 dansera et donnera de la voix au Paradis Latin, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est pour les besoins du spectacle L'Oiseau Paradis pensé par Kamel Ouali que la divine Iris a été recrutée pour une saison entière.

Sur sa page, Iris a dévoilé un premier aperçu du spectacle ce 17 mars 2019 dans la soirée en publiant une première tenue très sexy, celle de l'affiche du show. On y voit l'ex-reine de beauté divine en bikini pailleté et incrusté de cristaux prenant la pose avec d'immenses ailes bleu-blanc-rouge. On s'en doute, le cliché a aussitôt attiré plusieurs dizaines de milliers de like.

Concernant cette nouvelle expérience, Iris Mittenaere a commenté récemment auprès du Parisien : "Quand j'étais enfant, ma mère a eu la bonne idée de m'inscrire à des cours de théâtre. J'ai appris à me sentir à l'aise en public. Mais ma vraie passion, c'est la danse. Jamais je n'aurais imaginé travailler un jour avec Kamel Ouali."

Nous avons hâte de découvrir Iris sur scène !