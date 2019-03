Iris Mittenaere : Sa petite soeur sexy en bikini sur Insta ? "Ça me fait rire !"

Alors qu'elle était en pleins préparatifs pour la soirée célébrant sa campagne Morgan, le 14 mars 2019, Purepeople.com est allé à la rencontre d'Iris Mittenaere. L'occasion pour l'ancienne Miss France et Miss Univers de 26 ans d'évoquer son rapport aux réseaux sociaux. La reine de beauté n'est pas la seule à s'illustrer sur Instagram puisque sa petite soeur et sa mère y ont récemment fait parler d'elles.

Lors d'un voyage en Guadeloupe au début du mois de mars, Manon Mittenaere a partagé quelques photos de vacances en maillot de bain sur Instagram. Rapidement, l'adolescente de 17 ans a attiré l'attention des médias et des utilisateurs du réseau social. Mais aucune inquiétude à avoir pour sa célèbre grande soeur : "Ça me fait un peu rire ! Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire, a déclaré la nouvelle star du Paradis Latin. Aujourd'hui, elle est vraiment consciente des réseaux sociaux et de tout ce qui s'y passe donc elle peut poster des photos d'elle en maillot de bain. Et heureusement, j'ai envie de dire. J'aime bien ! Je pense qu'elle est décomplexée, elle est heureuse, elle s'aime donc c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle ait confiance en elle."