Isabella Cruise et son mari : Couple paisible pour une virée ensorcelante

À 24 ans, Isabelle "Bella" Cruise mène une vie rangée, loin des projecteurs, du côté de Londres. Mariée à Max Parker, la fille adoptive de Tom Cruise et de Nicole Kidman se fait rare. Pas de réseaux sociaux publics, pas d'interviews ni d'apparitions sur les tapis rouges : Isabella est tout l'inverse de ses éminents parents, de véritables stars hollywoodiennes en puissance.

Extrêmement discrète, Isabella a préféré l'anonymat à la médiatisation. En janvier dernier, la jeune femme et son mari étaient photographiés à la sortie d'une résidence privée de Whitehall, un quartier chic et huppé de la capitale britannique. Ils ont ensuite rallié le West End et son Palace Theatre pour y découvrir, en amoureux, la pièce Harry Potter & The Cursed Child (Harry Potter et l'Enfant Maudit), 8e opus des aventures du célèbre sorcier.

Cela faisait plusieurs mois que Bella Cruise n'avait pas été photographiée. Les médias en étaient restés à une hypothétique brouille entre elle et ses parents, ce que la jeune femme s'était chargée de démentir dans une interview pour le magazine New Idea. "Bien sûr que je parle toujours avec eux ! Ce sont mes parents. Quiconque dit le contraire dit de la m....", avait-elle ainsi déclaré.

Le tabloïd Woman's Day avait également révélé que la mère de Bella était inquiète qu'elle vive dans un quartier populaire du Sud de Londres, Croydon. "Elle est très heureuse du mariage de Bella, même si elle aurait aimé y assister [la noce s'est déroulée en tout petit comité, NDLR], mais elle s'inquiète surtout du quartier où vit sa fille, une banlieue qui ne fait pas rêver...", avait écrit dans ses pages le magazine australien. Il s'avère pourtant que le couple habite Whitehall, à quelques encablures de Queen Victoria Street où se trouve l'église de scientologie de Londres.

Diplômée de la Delamar Academy of Make-up and Hair et mariée à un informaticien, Isabella est désormais installée sur le Vieux Continent, où elle mène sa vie comme elle l'entend, loin des strass d'Hollywood dont elle a volontairement choisi de s'éloigner. Pour le meilleur !