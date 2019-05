Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide : "Je suis fatiguée"

Isabelle Balkany, l'épouse du maire (LR) de Levallois-Perret, a tenté de se suicider mercredi soir. Comme le rapporte Le Parisien, la femme de Patrick Balkany a essayé de mettre fin à ses jours le 1er mai au soir, dans sa maison de l'Eure. Selon nos confrères, ses jours ne sont plus en danger. Juste avant de passer à l'acte en ingérant une grande quantité de médicaments, la femme de 71 ans avait publié un long message inquiétant sur son compte Facebook.

"#Jesuisfatiguée de ce monde d'une violence insoutenable, insupportable... (...) #Jesuisfatiguée qu'un manquement fiscal qui n'a, certes, aucune excuse, mais qui a, du moins, des "explications" familiales soit transformé en "crime", a écrit l'adjointe au maire de Levallois, qui doit comparaître le 13 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Paris avec son mari pour fraude fiscale. #Jesuisfatiguée de voir en souffrir l'homme de ma vie (...). Je ne me pose en aucun cas en "victime", mais, avant de porter un jugement sur ma vie, essayez d'abord de suivre ma route, à la fois si simple et si compliquée." Elle concluait alors en disant : "Comme c'est la Fête du Travail, je vais en profiter pour faire une grosse sieste..."

Tout en reprochant aux journalistes de jouer les "juges" et "moralisateurs", l'ancienne vice-présidente des Hauts-de-Seine ne nie pas les accusations pour lesquelles elle doit être jugée, mais avance des "explications familiales". Elle évoque également ses enfants et petits-enfants, "hélas connectés" à cette affaire de blanchiment de fraude fiscale, notamment liée à leur patrimoine immobilier à Giverny, Marrakech et sur l'île de Saint-Martin, qui court depuis 2014.