Isabelle Balkany, très remontée, évoque son coma après sa tentative de suicide

Le 1er mai 2019, Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide en ingérant une forte dose de médicaments. Elle n'a pu assister à son procès, dans lequel elle est poursuivie, au côté notamment de son époux Patrick Balkany, pour "fraude fiscale" et pour "blanchiment habituel de fraude fiscale" et "corruption". Dimanche 16 juin, pour la fête des Pères, l'épouse du maire de Levallois-Perret a dédié un long message à son père dans lequel elle révèle avoir fait un coma en tentant de mettre fin à ses jours.

Sur sa page Facebook, Isabelle Balkany a écrit : "De merveilleux et compétents médecins, parmi lesquels mon ami urgentiste Philippe Juvin, m'ont révélé, car je ne me souviens de rien, qu'au sortir du coma, j'étais en grande discussion avec toi... Rien d'étonnant, car tu m'as tout appris, la loyauté, la droiture, la volonté, la rigueur du travail bien fait, le courage, la fidélité, le respect..."

La première adjointe de Levallois-Perret, âgée de 71 ans, ajoute : "Je présume donc que, chez les anges, tu étais extrêmement fâché que ta Babelle, le surnom dont tu m'avais gratifiée, ait cédé à la fatigue, au découragement et infligé ainsi chagrin et inquiétude à tous ceux, notamment les Levalloisiens, qui me font l'honneur de m'aimer et me l'ont dit avec des messages si touchants d'amitié, d'affection, de tendresse ou d'amour qu'ils resteront à jamais gravés au fond de mon coeur... Je ne disposerai jamais de mots assez forts pour les remercier de leur soutien et leur demander de pardonner ma défaillance !"

Elle s'en prend également "aux autres", "les 'claviers' médiatiques ou anonymes, acharnés de la haine et de la médisance, qui [l'avaient] brisée". Isabelle Balkany termine par un message d'amour adressé à Patrick Balkany et à leur fils Alexandre Balkany (38 ans), jugé à leurs côtés : "Bonne fête des Pères à Patrick, l'homme de ma vie et à Alex, mon fils adoré, qui sont les meilleurs des papas... Bonne fête, à toi, Papa... nous la fêterons à nouveau ensemble... un jour ou l'autre !" Le couple Balkany a également une fille aînée, Vanessa Balkany, âgée de 42 ans.

Lourdes peines requises

Dans un premier volet du procès, portant sur la fraude fiscale, le Parquet national financier (PNF) a requis quatre ans de prison avec mandat de dépôt contre le maire de Levallois-Perret ainsi que quatre ans, dont deux ferme, contre son épouse et première adjointe, une peine assortie de dix ans d'inéligibilité pour les époux Balkany.

Dans le volet, plus grave, portant sur le blanchiment habituel de fraude fiscale et corruption, le PNF a requis sept ans de prison avec incarcération immédiate pour Patrick Balkany et quatre ans de prison avec sursis et 500 000 euros d'amende pour son épouse, et toujours dix ans d'inéligibilité pour tous les deux. Le procureur a également réclamé 1 million d'euros de dommages et intérêts au couple et à son fils, ainsi qu'à deux autres prévenus de ce dossier. La réquisition des procureurs a provoqué la colère de Patrick Balkany. "Vous êtes aussi haineux que médiocres", leur a lancé, furieux, le maire LR.

Ce lundi 17 juin, c'est à la défense de plaider en faveur du couple.