Isabelle Boulay : Son chéri Eric Dupond-Moretti, "content" mais agacé, s'exprime

Ce n'est désormais plus un secret : Isabelle Boulay est en couple avec l'avocat Eric Dupond-Moretti. L'information était parue dans un magazine et, jusqu'à présent, le couple n'avait pas souhaité réagir. Invité de l'émission On n'est pas couché, pour défendre son livre Directs du droit, le 4 février, celui qui est surnommé Acquittator par le milieu judiciaire n'a pas échappé au sujet...

Après un très long échange avec les chroniqueurs Yann Moix et Vanessa Burggraf, Laurent Ruquier a souhaité conclure l'interview d'Eric Dupond-Moretti en lui demandant s'il pouvait apporter une précision concernant Isabelle, à qui il dédie son livre. Fou rire sur le plateau et moue mi-figue mi-raison de l'avocat, qui s'y attendait forcément un peu... "Avec cette Isabelle qui, au moment où le livre est imprimé, était encore une anonyme, nous avions parié. On s'était dit : 'Va-t-il en parler ?' Mais, surtout, on était sûrs que vous alliez en parler. La question c'était de savoir quand", a-t-il réagi.

Malgré les affirmations de Laurent Ruquier, qui lui disait qu'il avait le droit de ne pas répondre, Eric Dupond-Moretti a préféré évacuer le sujet, histoire d'en finir. "J'entends vraiment définir le périmètre de ma liberté, de mon intimité, de ma vie privée. Il s'avère que c'est Isabelle Boulay et qu'on nous a pris, on nous a volé des photos, dans un journal que j'ai assigné (...) Nous on avait rien demandé", a-t-il dit. L'avocat n'a pas manqué de tacler un peu l'animateur en lui rappelant qu'il a largement empiété sur sa vie privée dans Les Grosses Têtes sur RTL, en faisant un jeu où il fallait deviner le nouveau compagnon de la chanteuse. "On l'a même mariée à Eric Zemmour !", a relaté l'avocat sous les rires du public. Laurent Ruquier a tenté de se défendre en lui disant qu'il adore la star et qu'il était content pour lui. "Moi aussi j'étais content pour moi", a préféré rire Eric Dupont-Moretti.

A noter que ONPC a fait 1,42 million de téléspectateurs, soit 23,5% du public, en hausse en PDA.

Thomas Montet